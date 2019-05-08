Українців, які отримали паспорти РФ, хочуть позбавити пенсії та допомоги

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Середа, 8 травня 2019, 14:10

Громадян України, які проживають на окупованій території Донбасу і отримають паспорти Російської Федерації, хочуть позбавити українських пенсій та соцвиплат.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз у Facebook.

"Ініційовано опрацювання пропозиції щодо внесення громадян, які отримали паспорти РФ в спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України", - наголосила Фріз.

Вона нагадала, що уряд ухвалив рішення про визнання недійсними паспортів, які видаються уповноваженими органами РФ після 28 квітня 2019 року.

Зокрема, мова йде про російські паспорти, видані у центрах у м. Новошахтинську та с. Покровське.

У свою чергу міністр із питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб Вадим Черниш повідомив, що Україна готує перелік чиновників РФ, причетних до видачі російських паспортів на Донбасі для запровадження санкцій.

"Ми знаємо зараз перелік осіб, які безпосередньо задіяні в незаконних діях із видачі паспортів українським громадянам і фактично тиску та примусу громадян до отримання таких документів. Ми готуємо зараз перелік таких посадових осіб РФ, до яких мають бути застосовані персональні санкції у взаємодії з міжнародними партнерами", - цитує Черниша "Інтерфакс-Україна".

Українська правда

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Теми: Донбас Росія паспорт пенсії


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