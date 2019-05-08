Українців, які отримали паспорти РФ, хочуть позбавити пенсії та допомоги
Громадян України, які проживають на окупованій території Донбасу і отримають паспорти Російської Федерації, хочуть позбавити українських пенсій та соцвиплат.
Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз у Facebook.
"Ініційовано опрацювання пропозиції щодо внесення громадян, які отримали паспорти РФ в спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України", - наголосила Фріз.
Вона нагадала, що уряд ухвалив рішення про визнання недійсними паспортів, які видаються уповноваженими органами РФ після 28 квітня 2019 року.
Зокрема, мова йде про російські паспорти, видані у центрах у м. Новошахтинську та с. Покровське.
У свою чергу міністр із питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб Вадим Черниш повідомив, що Україна готує перелік чиновників РФ, причетних до видачі російських паспортів на Донбасі для запровадження санкцій.
"Ми знаємо зараз перелік осіб, які безпосередньо задіяні в незаконних діях із видачі паспортів українським громадянам і фактично тиску та примусу громадян до отримання таких документів. Ми готуємо зараз перелік таких посадових осіб РФ, до яких мають бути застосовані персональні санкції у взаємодії з міжнародними партнерами", - цитує Черниша "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо:
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.
- Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.
- Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що в України не буде проблем, аби отримати списки громадян, які отримають російські паспорти.