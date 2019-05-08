Взяли під варту водія, чия машина впала в річку

Суд посадив під варту водія, який кермував машиною, що впала в річку і внаслідок цього загинуло троє людей.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Міський суд Івано-франківська обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 2 місяці без права внесення застави для водія, який перевозив людей в авто, що впало в річку", - сказав він.

За словами представника поліції, голові громадської організації "Федерація рафтингу Прикарпаття", який дозволив це перевезення, обрали міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Також, за словами Тракала, водію повідомили про підозру за ч.3 ст.286 ККУ (порушення правил експлуатації транспорту, яке спричинило загибель кількох осіб, передбачає позбавлення волі до 10 років), а керівнику федерації рафтингу - за ст.287 ККУ (випуск в експлуатацію технічно несправного транспортного засобу).

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