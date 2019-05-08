Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Взяли під варту водія, чия машина впала в річку

Середа, 8 травня 2019, 17:44

Суд посадив під варту водія, який кермував машиною, що впала в річку і внаслідок цього загинуло троє людей.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Міський суд Івано-франківська обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 2 місяці без права внесення застави для водія, який перевозив людей в авто, що впало в річку", - сказав він.

За словами представника поліції, голові громадської організації "Федерація рафтингу Прикарпаття", який дозволив це перевезення, обрали міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Також, за словами Тракала, водію повідомили про підозру за ч.3 ст.286 ККУ (порушення правил експлуатації транспорту, яке спричинило загибель кількох осіб, передбачає позбавлення волі до 10 років), а керівнику федерації рафтингу - за ст.287 ККУ (випуск в експлуатацію технічно несправного транспортного засобу).

Нагадаємо:

  • 6 травня у селі Красник Верховинського району на Івано-Франківщині вантажний автомобіль "ГАЗ-66", який перевозив 23 туристів з Білорусі, перекинувся у річку, в результаті чого загинуло троє людей.
  • Як показала медична експертиза, водій вантажівки перебував за кермом напідпитку.
  • Правоохоронці затримали у Коломиї голову Федерації рафтингу Прикарпаття, що дозволила перевезення вантажівко.

Ірина Балачук, УП
Теми: ДТПКарпатиарешттуризмжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
ДТП
На Чернігівщині водій порушив правила і потрапив під поїзд: 3 загиблих
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: