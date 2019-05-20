Трамп передав Зеленському послання

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Понеділок, 20 травня 2019, 12:53

Міністр енергетики США Рік Перрі передав новому президенту України Володимиру Зеленському послання від глави США Дональда Трампа щодо майбутньої співпраці.

Про це 20 травня він сказав після інавгурації Зеленського у Верховній Раді.

"Послання від Америки доволі чітке. Президент США попросив нас його передати. США разом з народом України, вони з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим президентом, сподіваюся, і з новим парламентом", - сказав Перрі.

За його словами, промова Зеленського у ВР була вражаючою та потужною, а США й надалі будуть підтримувати Україну.

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Нагадаємо:

  • У понеділок 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду.
  • Під час інавгурації Петра Порошенка у 2014 році в одного з солдатів почесної варти, який стояв ближче всіх до входу, впала з рук зброя.
  • Під час інавгурації Віктора Януковича у 2010 році його ледь не вдарило дверима, коли він заходив до приміщення Верховної Ради.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Зеленський Трамп президент


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