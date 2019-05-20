Трамп передав Зеленському послання

Міністр енергетики США Рік Перрі передав новому президенту України Володимиру Зеленському послання від глави США Дональда Трампа щодо майбутньої співпраці.

Про це 20 травня він сказав після інавгурації Зеленського у Верховній Раді.

"Послання від Америки доволі чітке. Президент США попросив нас його передати. США разом з народом України, вони з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим президентом, сподіваюся, і з новим парламентом", - сказав Перрі.

За його словами, промова Зеленського у ВР була вражаючою та потужною, а США й надалі будуть підтримувати Україну.

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