Трамп передав Зеленському послання
Понеділок, 20 травня 2019, 12:53
Міністр енергетики США Рік Перрі передав новому президенту України Володимиру Зеленському послання від глави США Дональда Трампа щодо майбутньої співпраці.
Про це 20 травня він сказав після інавгурації Зеленського у Верховній Раді.
"Послання від Америки доволі чітке. Президент США попросив нас його передати. США разом з народом України, вони з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим президентом, сподіваюся, і з новим парламентом", - сказав Перрі.
За його словами, промова Зеленського у ВР була вражаючою та потужною, а США й надалі будуть підтримувати Україну.
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Нагадаємо:
- У понеділок 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду.
- Під час інавгурації Петра Порошенка у 2014 році в одного з солдатів почесної варти, який стояв ближче всіх до входу, впала з рук зброя.
- Під час інавгурації Віктора Януковича у 2010 році його ледь не вдарило дверима, коли він заходив до приміщення Верховної Ради.
Альона Мазуренко, УП