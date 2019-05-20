Трамп передав Зеленському послання
Міністр енергетики США Рік Перрі передав новому президенту України Володимиру Зеленському послання від глави США Дональда Трампа щодо майбутньої співпраці.
Про це 20 травня він сказав після інавгурації Зеленського у Верховній Раді.
"Послання від Америки доволі чітке. Президент США попросив нас його передати. США разом з народом України, вони з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим президентом, сподіваюся, і з новим парламентом", - сказав Перрі.
За його словами, промова Зеленського у ВР була вражаючою та потужною, а США й надалі будуть підтримувати Україну.
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Нагадаємо:
- У понеділок 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду.
- Під час інавгурації Петра Порошенка у 2014 році в одного з солдатів почесної варти, який стояв ближче всіх до входу, впала з рук зброя.
- Під час інавгурації Віктора Януковича у 2010 році його ледь не вдарило дверима, коли він заходив до приміщення Верховної Ради.
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