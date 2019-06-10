На виборах в Казахстані перемагає ставленик Назарбаєва

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Понеділок, 10 червня 2019, 01:01

У Казахстані оголошено дані офіційних екзитполів - опитувань біля виборчих дільниць.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

Відповідно до першого опитування - науково-дослідного центру "Молодь" - кандидат "партії влади" "Нур Отан" і діючий президент Касим-Жомарт Токаєв набрав найбільшу кількість голосів - 69,94 відсотка. Згідно з другим, проведеним інститутом "Когамдик пiкiрi", за нього проголосували 70,13 відсотка виборців.

Дані "Молоді" свідчать, що на другому місці - Аміржан Косанов, висунутий рухом "Ұлт тағдири" (14,96 відсотка). Дані "Когамдик пiкiрi" свідчать, що у нього - 15,39 відсотка.

За даними Центрвиборчкому, офіційна явка виборців склала 77,4 відсотка.

Нагадуємо:

  • Вибори президента 9 червня стали шостими в новітній історії Казахстану і четвертими достроковими. У них вперше за 30 років в якості кандидата не брав участі екс-президент Нурсултан Назарбаєв.
  • Одночасно з голосуванням в Алмати, Нур-Султані і Шимкенті проходили акції протесту, учасники яких, зокрема, закликали бойкотувати вибори. Поліція затримала близько 500 осіб в день позачергових президентських виборів в Казахстані.

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Теми: Казахстан вибори


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