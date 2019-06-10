У Казахстані оголошено дані офіційних екзитполів - опитувань біля виборчих дільниць.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

Відповідно до першого опитування - науково-дослідного центру "Молодь" - кандидат "партії влади" "Нур Отан" і діючий президент Касим-Жомарт Токаєв набрав найбільшу кількість голосів - 69,94 відсотка. Згідно з другим, проведеним інститутом "Когамдик пiкiрi", за нього проголосували 70,13 відсотка виборців.

Дані "Молоді" свідчать, що на другому місці - Аміржан Косанов, висунутий рухом "Ұлт тағдири" (14,96 відсотка). Дані "Когамдик пiкiрi" свідчать, що у нього - 15,39 відсотка.

За даними Центрвиборчкому, офіційна явка виборців склала 77,4 відсотка.

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