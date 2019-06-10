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На выборах в Казахстане побеждает ставленник Назарбаева

Понедельник, 10 июня 2019, 01:01

В Казахстане объявлены данные официальных экзитполов - опросов у избирательных участков.

Об этом сообщает Радио Азаттык.

Согласно первому опросу - научно-исследовательского центра "Молодежь" - кандидат "партии власти" "Нур Отан" и действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал наибольшее количество голосов - 69,94 процента. Согласно второму, проведенному институтом "Когамдык пiкiрi", за него проголосовали 70,13 процента избирателей.

Данные "Молодежи" свидетельствуют, что на втором месте - Амиржан Косанов, выдвинутый движением "Ұлт тағдыры" (14,96 процента). Данные "Когамдык пiкiрi" свидетельствуют, что у него - 15,39 процента.

По данным Центризбиркома, официальная явка избирателей составила 77,4 процента.

Напоминаем:

  • Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев.
  • Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы. Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Темы: Казахстанвиборы
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