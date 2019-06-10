На выборах в Казахстане побеждает ставленник Назарбаева

В Казахстане объявлены данные официальных экзитполов - опросов у избирательных участков.

Об этом сообщает Радио Азаттык.

Согласно первому опросу - научно-исследовательского центра "Молодежь" - кандидат "партии власти" "Нур Отан" и действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал наибольшее количество голосов - 69,94 процента. Согласно второму, проведенному институтом "Когамдык пiкiрi", за него проголосовали 70,13 процента избирателей.

Данные "Молодежи" свидетельствуют, что на втором месте - Амиржан Косанов, выдвинутый движением "Ұлт тағдыры" (14,96 процента). Данные "Когамдык пiкiрi" свидетельствуют, что у него - 15,39 процента.

По данным Центризбиркома, официальная явка избирателей составила 77,4 процента.

Напоминаем: