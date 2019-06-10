Війна на сході: 26 обстрілів, окупанти застосовують заборонену артилерію і міномети

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122-мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів біля селища Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;

чотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120-мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

два рази біля Павлополя з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля селища Гнутове з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Верхньоторецьке з мінометів калібру 120 мм;

два рази біля населеного пункту Піски з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

біля Авдіївки з великокаліберних кулеметів;

околиці села Березове обстрілювали протитанковими керованими ракетами та автоматичними гранатометами;

селище Невельске з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка зі 120-мм та 82-мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази біля Зайцевого з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в районі Новолуганського з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. У штабі повідомили, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.

Станом на 7:00 10 червня ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Харчовик зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл біля селища Зайцеве з мінометів калібру 120 мм.