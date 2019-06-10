Война на востоке: 26 обстрелов, оккупанты применяют запрещенную артиллерию и минометы

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Понедельник, 10 июня 2019, 07:55

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • шесть раз возле поселка Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;
  • четыре раза в районе населенного пункта Талаковка - из 120-мм минометов; вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза у Павлополя из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды у поселка Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Верхнеторецкое из минометов калибра 120 мм;
  • два раза у населенного пункта Пески из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
  • у Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов;
  • окраины села Березовое обстреливали противотанковыми управляемыми ракетами и автоматическими гранатометами;
  • поселок Невельское из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

  • дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза у Зайцевого из автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Новолуганского из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. В штабе сообщили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из  вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожена одна единица военной техники.

По состоянию на 7:00 10 июня враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пищевик из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел возле поселка Зайцево из минометов калибра 120 мм.

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Темы: ООС боевые действия Донбасс


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