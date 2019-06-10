Ставленик Назарбаєва переміг на виборах у Казахстані

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Понеділок, 10 червня 2019, 10:31

Чинний президент Казахстану переміг на позачергових президентських виборах, набравши 70,76% голосів.

Про це, посилаючись на Центральну виборчу комісію, пише Радіо Азаттік.

За даними ЦВК, за кандидата від партії "Нур Отан" проголосували 6,5 млн виборців.

Касим-Жомарт Токаєв
Касим-Жомарт Токаєв

Повідомляється, що кандидат від руху "Ұлт тағдири" Аміржан Косанов посів друге місце, він набрав 16,2%, або 1,4 млн голосів.

Також відзначається, що єдина жінка-кандидат Данія Еспаєва від партії "Ак жол" на третьому місці з 5,2% голосів, за неї проголосували 478 тисяч громадян.

Четверо інших кандидатів отримали не більше 4% голосів виборців.

Явка на виборах склала - 77,4%.

Нагадаємо:

  • Вибори президента 9 червня стали шостими в новітній історії Казахстану і четвертими достроковими. У них вперше за 30 років в якості кандидата не брав участі екс-президент Нурсултан Назарбаєв.
  • Одночасно з голосуванням в Алмати, Нур-Султані і Шимкенті проходили акції протесту, учасники яких, зокрема, закликали бойкотувати вибори. Поліція затримала близько 500 осіб в день позачергових президентських виборів в Казахстані.

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Теми: Казахстан вибори президент


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