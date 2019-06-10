Ставленик Назарбаєва переміг на виборах у Казахстані
Понеділок, 10 червня 2019, 10:31
Чинний президент Казахстану переміг на позачергових президентських виборах, набравши 70,76% голосів.
Про це, посилаючись на Центральну виборчу комісію, пише Радіо Азаттік.
За даними ЦВК, за кандидата від партії "Нур Отан" проголосували 6,5 млн виборців.
Повідомляється, що кандидат від руху "Ұлт тағдири" Аміржан Косанов посів друге місце, він набрав 16,2%, або 1,4 млн голосів.
Також відзначається, що єдина жінка-кандидат Данія Еспаєва від партії "Ак жол" на третьому місці з 5,2% голосів, за неї проголосували 478 тисяч громадян.
Четверо інших кандидатів отримали не більше 4% голосів виборців.
Явка на виборах склала - 77,4%.
Нагадаємо:
- Вибори президента 9 червня стали шостими в новітній історії Казахстану і четвертими достроковими. У них вперше за 30 років в якості кандидата не брав участі екс-президент Нурсултан Назарбаєв.
- Одночасно з голосуванням в Алмати, Нур-Султані і Шимкенті проходили акції протесту, учасники яких, зокрема, закликали бойкотувати вибори. Поліція затримала близько 500 осіб в день позачергових президентських виборів в Казахстані.