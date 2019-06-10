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Ставленник Назарбаева выиграл выборы в Казахстане

Понедельник, 10 июня 2019, 10:31

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,76 % голосов.

Об этом, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию, пишет Радио Азаттик.

По данным ЦИК, за кандидата от партии "Нур Отан" проголосовали 6,5 миллиона избирателей.

 
Касым-Жомарт Токаев

Сообщается, что кандидат от движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов занял второе место, он набрал 16,2 %, или 1,4 миллиона голосов.

По данным ЦИК, единственная женщина-кандидат Дания Еспаева от партии "Ак жол" на третьем месте с 5,2 % голосов, за нее проголосовали 478 тысяч граждан.

Четверо других кандидатов получили не более 4 % голосов избирателей.

Явка на выборах составила - 77,4%.

Напомним:

  • Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев.
  • Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы. Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Темы: Казахстанвиборыпрезидент
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