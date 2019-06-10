Українці назвали, кого бачать наступним прем'єром – КМІС

Більшість опитаних Київським міжнародним інститутом соціології респондентів бачать у кріслі прем'єр-міністра представника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені 10 червня.

Зазначається, що респондентам ставилося запитання: "Зараз обговорюються різні варіанти, хто може стати прем’єром після проведення виборів до Верховної Ради. Серед діячів зі списку (передайте картку), кого б Ви особисто хотіли бачити головою уряду – прем’єр-міністром після президентських виборів".

Згідно з дослідженням соціологів, відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

Юрія Бойка очікують бачити 12,9% опитуваних, 11,3% ремпондентів хочуть бачити прем'єром лідера партії ВО "Батьківщина "Юлію Тимошенко, 8,1% - лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка, 7,7% - чинного прем'єра Володимира Гройсмана, 4% - екс-міністра оборони Анатолія Гриценка,

Позначку в 2,6% ділять екс-президент Петра Порошенко та мер Львова Андрій Садовий, 2,2% опитаних бачать на посаді - екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

При цьому, 36% респондентів було важко відповісти на запитання соціологів.

Зазначається, що соціологи КМІС з 26 травня по 7 червня 2019 року методом особистого інтерв'ю опитали 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

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