Украинцы назвали, кого видят следующим премьером – КМИС

Большинство опрошенных Киевским международным институтом социологии респондентов видят в кресле премьер-министра представителя "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрия Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные 10 июня.

Отмечается, что респондентам задавался вопрос: "Сейчас обсуждаются различные варианты, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка (передайте карточку), кого бы Вы лично хотели видеть главой правительства - премьер-министром после президентских выборов".

Согласно исследованию социологов, ответы респондентов распределились следующим образом:

Юрия Бойко ожидают видеть 12,9% опрошенных, 11,3% ремпондентив хотят видеть премьером лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 8,1% - лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко, 7,7% - действующего премьера Владимира Гройсмана, 4% - экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Отметку в 2,6% делят экс-президент Петр Порошенко и мэр Львова Андрей Садовый, 2,2% опрошенных видят в должности - экс-премьера Арсения Яценюка.

При этом, 36% респондентов затруднились ответить на вопрос социологов.

Отмечается, что социологами КМИС с 26 мая по 7 июня 2019 года методом личного интервью были опрошены 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним: