До Ради проходять чотири партії, ще три – на межі

Якби вибори до Верховної Ради проходили в найближчу неділю, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина", а також мають шанси подолати 5% бар'єр ще три політсили.

Про це свідчать результати роллінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що "Слугу народу" готові підтримати 43,1% респондентів серед тих, хто визначився, і буде голосувати, "Опозиційну платформу - За життя" - 11,7%, "Європейську солідарність" - 9,2%, ВО "Батьківщина" - 9,1% опитаних.

Повідомляється, що з урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати 5% бар'єр партія "Голос", за яку готові проголосувати 4,9% опитаних, партія "Сила і честь" - 4,7% і "Громадянська позиція - 3,6%.

При цьому за представлену нині в парламенті фракцією Радикальну партію Олега Ляшка проголосувало б 2,2% опитаних, за "Об'єднання "Самопоміч" - 1,9%, ВО "Свобода" і "Опозиційний блок - Партію миру і розвитку" - по 1,7%, "Громадянську платформу Надії Савченко" - 1,2%, "Національний корпус" - 1% респондентів, які визначилися зі своїм вибором.

Решта партій набрали б менше 1% голосів опитаних.

Повідомляється, що ролінгове дослідження передбачає проведення установчого опитування і періодичних (поволнових) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на більш нові.

Хвиля ролінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі роллінгу є зменшеною копією загальної вибірки.

В ході установчого опитування 15-19 травня було опитано 2 тис 121 респондент віком від 18 років з 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Помилка вибірки 1,2-2,2%.

Під час першої хвилі роллінга 24-31 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 1-7 червня було опитано 1670 респондентів по всій Україні (замінено 1000 анкет). Помилка вибірки не перевищує 2,2%.

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