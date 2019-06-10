Вибори Ради: з'явився новий рейтинг партій

На позачергових виборах у Верховну Раду до парламенту наразі мають шанс потрапити п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології за період з 26 травня по 7 червня.

Так, за президентську партію "Слуга народу" готові проголосувати 48,5% опитаних українців, які визначились з вибором.

Ще 11,8% респондентів висловили бажання проголосувати за політсилу "Опозиційна платформа – "За Життя", 8,1% – за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" ("Європейська солідарність" - ред), 7,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" та 5,6% – за партію "Голос".

таблиця КМІС

Серед партій, які поки не долають необхідний 5% бар'єр опинилися "Сила і честь", за яку готові проголосувати 3,8% респондентів, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,9%, ВО "Свобода" - 1,9% та "Громадянська позиція" - 1,8%.

За інші вісім партій висловили бажання проголосувати менше ніж 1% виборців.

Зокрема, за партію "Опозиційний блок" - 0,9%, "Наші" - 0,7%, "Відродження" - 0,6%, "Обєднання "Самопоміч" - 0,6%, "Українська стратегія" - 0,5%, "Національний корпус" - 0,4%.

За інші партії готові проголосувати загалом 3,6%.

Повідомляється, що опитування було проведене методом особистого інтерв'ю.

Було опитано 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

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