В Раду проходят четыре партии, еще три – на грани
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", а также имеют шансы преодолеть 5% барьер еще три политсилы.
Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что "Слугу народа" готовы поддержать 43,1% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 11,7%, "Европейскую солидарность" - 9,2%, ВО "Батькивщина "- 9,1% опрошенных.
Сообщается, что с учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть 5% барьер партия "Голос", за которую готовы проголосовать 4,9% опрошенных, партия "Сила и честь" - 4,7% и "Гражданская позиция - 3,6 %.
При этом за представленную сегодня в парламенте фракцию Радикальная партия Олега Ляшко проголосовали бы 2,2% опрошенных, за "Объединение "Самопомич"- 1,9%, ВО "Свобода" и "Оппозиционный блок - Партию мира и развития" - по 1,7%, "Гражданскую платформу Надежды Савченко" - 1,2%, "Национальный корпус" - 1% респондентов, определившихся со своим выбором.
Остальные партии набрали бы менее 1% голосов опрошенных.
Сообщается, что роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволнових) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые.
Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.
В ходе учредительного опроса 15-19 мая было опрошено 2121 респондентов в возрасте от 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%.
Во время первой волны роллинга 24-31 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 1-7 июня было опрошено 1670 респондентов по всей Украине (заменено 1000 анкет). Ошибка выборки не превышает 2,2%.
Напомним
- По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 26 мая по 7 июня, на внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент пока есть шанс попасть у пяти партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
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