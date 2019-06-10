В Раду проходят четыре партии, еще три – на грани

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", а также имеют шансы преодолеть 5% барьер еще три политсилы.

Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что "Слугу народа" готовы поддержать 43,1% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 11,7%, "Европейскую солидарность" - 9,2%, ВО "Батькивщина "- 9,1% опрошенных.

Сообщается, что с учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть 5% барьер партия "Голос", за которую готовы проголосовать 4,9% опрошенных, партия "Сила и честь" - 4,7% и "Гражданская позиция - 3,6 %.

При этом за представленную сегодня в парламенте фракцию Радикальная партия Олега Ляшко проголосовали бы 2,2% опрошенных, за "Объединение "Самопомич"- 1,9%, ВО "Свобода" и "Оппозиционный блок - Партию мира и развития" - по 1,7%, "Гражданскую платформу Надежды Савченко" - 1,2%, "Национальный корпус" - 1% респондентов, определившихся со своим выбором.

Остальные партии набрали бы менее 1% голосов опрошенных.

Сообщается, что роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволнових) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые.

Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая было опрошено 2121 респондентов в возрасте от 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%.

Во время первой волны роллинга 24-31 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 1-7 июня было опрошено 1670 респондентов по всей Украине (заменено 1000 анкет). Ошибка выборки не превышает 2,2%.

Напомним