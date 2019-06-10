Вибори у Казахстані: на вулицях продовжують хапати громадян

У казахському місті Алмати у площі Астана проходять нові затримання громадян на тлі заяви Центральної виборчої комісії про перемогу чинного президента країни Касим-Жомарт Токаєва на дострокових виборах.

Про це повідомляє казахська служба "Радіо Свобода".

Відзначається, що репортер РС на місці став свідком того, як співробітники спецпідрозділу затримали близько 20 осіб. Затримання пройшли незважаючи на те, що люди не скандували ніяких гасел і говорили поліцейським, що всього лише прогулюються в цьому місці.

Поліцейські повантажили їх у кілька автозаків.

У понеділок сотні поліцейських залишаються в районі Палацу молоді в столиці, поблизу якого напередодні проходила демонстрація громадян, які стверджують, що вибори 9 червня не є чесними і вільними.

За даними міністерства внутрішніх справ Казахстану, в Алмати і Нур-Султана було затримано "близько 500 осіб". Тим часом з ранку понеділка надходить інформація про те, що затриманих після виїзних судів під конвоєм перевозять в інші населені пункти, імовірно, в зв'язку з "браком місць в спецприймальниках для адміністративно засуджених".

За даними правозахисників, в Алмати 9 червня поліція затримала близько 400 осіб. У Нур-Султані кількість затриманих, за повідомленнями, також становить сотні людей.

Центральна виборча комісія в понеділок, 10 червня, оголосила, що на виборах 9 червня перемогу здобув чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв. За офіційними даними, за нього проголосували 70,76 відсотка виборців.