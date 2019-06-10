Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори у Казахстані: на вулицях продовжують хапати громадян

Понеділок, 10 червня 2019, 12:52

У казахському місті Алмати у площі Астана проходять нові затримання громадян на тлі заяви Центральної виборчої комісії про перемогу чинного президента країни Касим-Жомарт Токаєва на дострокових виборах.

Про це повідомляє казахська служба "Радіо Свобода".

Відзначається, що репортер РС на місці став свідком того, як співробітники спецпідрозділу затримали близько 20 осіб. Затримання пройшли незважаючи на те, що люди не скандували ніяких гасел і говорили поліцейським, що всього лише прогулюються в цьому місці.

Поліцейські повантажили їх у кілька автозаків.

У понеділок сотні поліцейських залишаються в районі Палацу молоді в столиці, поблизу якого напередодні проходила демонстрація громадян, які стверджують, що вибори 9 червня не є чесними і вільними.

За даними міністерства внутрішніх справ Казахстану, в Алмати і Нур-Султана було затримано "близько 500 осіб". Тим часом з ранку понеділка надходить інформація про те, що затриманих після виїзних судів під конвоєм перевозять в інші населені пункти, імовірно, в зв'язку з "браком місць в спецприймальниках для адміністративно засуджених".

За даними правозахисників, в Алмати 9 червня поліція затримала близько 400 осіб. У Нур-Султані кількість затриманих, за повідомленнями, також становить сотні людей.

Центральна виборча комісія в понеділок, 10 червня, оголосила, що на виборах 9 червня перемогу здобув чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв. За офіційними даними, за нього проголосували 70,76 відсотка виборців.

Теми: Казахстан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Казахстан
Путін також подзвонив Токаєву, а той відповів, що все, що відбувається, − внутрішня справа Росії
Токаєв − на пропозицію Лукашенка вступити в союзну державу: Оцінив жарт
Вже і ядерна зброя на двох − Токаєв заявив, що Путін і Лукашенко створили проблему
Останні новини
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
Усі новини...
Реклама: