Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в Казахстане: на улицах продолжают хватать граждан

Понедельник, 10 июня 2019, 12:52

В казахском городе Алматы у площади Астана проходят новые задержания граждан на фоне заявления Центральной избирательной комиссии о победе действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева на досрочных выборах.

Об этом сообщает казахская служба "Радио Свобода"

Отмечается, что репортер РС на месте стал свидетелем того, как сотрудники спецподразделения задержали около 20 человек. Задержания прошли несмотря на то, что люди не скандировали никаких лозунгов и говорили полицейским, что всего лишь прогуливаются в этом месте.

Полицейские погрузили их в несколько автозаков.

В понедельник сотни полицейских остаются в районе Дворца молодежи в столице, вблизи которого накануне проходила демонстрация граждан, утверждающих, что выборы 9 июня не являются честными и свободными.

По данным министерства внутренних дел Казахстана, в Алматы и Нур-Султане было задержано "около 500 человек". Между тем с утра понедельника поступает информация о том, что задержанных после продолжавшихся до самого утра выездных судов под конвоем перевозят в другие населенные пункты, предположительно, в связи с "нехваткой мест в спецприемниках для административно осуждённых".

По данным правозащитников, в Алматы 9 июня полиция задержала около 400 человек. В Нур-Султане количество задержанных, по сообщениям, также составляет сотни людей.

Центральная избирательная комиссия в понедельник, 10 июня, объявила, что на выборах 9 июня победу одержал действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. По официальным данным, за него проголосовали 70,76 процента избирателей.

Темы: Казахстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Казахстан
Путин позвонил также Токаеву, но тот ответил, что все происходящее − внутреннее дело России
Токаев − на предложение Лукашенко вступить в союзное государство: Оценил шутку
Уже и ядерное оружие на двоих − Токаев заявил, что Путин и Лукашенко создали проблему
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: