Выборы в Казахстане: на улицах продолжают хватать граждан

В казахском городе Алматы у площади Астана проходят новые задержания граждан на фоне заявления Центральной избирательной комиссии о победе действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева на досрочных выборах.

Об этом сообщает казахская служба "Радио Свобода"

Отмечается, что репортер РС на месте стал свидетелем того, как сотрудники спецподразделения задержали около 20 человек. Задержания прошли несмотря на то, что люди не скандировали никаких лозунгов и говорили полицейским, что всего лишь прогуливаются в этом месте.

Полицейские погрузили их в несколько автозаков.

В понедельник сотни полицейских остаются в районе Дворца молодежи в столице, вблизи которого накануне проходила демонстрация граждан, утверждающих, что выборы 9 июня не являются честными и свободными.

По данным министерства внутренних дел Казахстана, в Алматы и Нур-Султане было задержано "около 500 человек". Между тем с утра понедельника поступает информация о том, что задержанных после продолжавшихся до самого утра выездных судов под конвоем перевозят в другие населенные пункты, предположительно, в связи с "нехваткой мест в спецприемниках для административно осуждённых".

По данным правозащитников, в Алматы 9 июня полиция задержала около 400 человек. В Нур-Султане количество задержанных, по сообщениям, также составляет сотни людей.

Центральная избирательная комиссия в понедельник, 10 июня, объявила, что на выборах 9 июня победу одержал действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. По официальным данным, за него проголосовали 70,76 процента избирателей.