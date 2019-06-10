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Навчання НАТО у Чорному морі: РФ відреагувала запуском винищувачів

Понеділок, 10 червня 2019, 14:05

Російські літаки "проконтролюють повітряну обстановку" над Чорним мoрем на тлі масштабних навчань НАТО, які проходять в причорноморських країнах Східної Європи.

Про це заявив журналістам у понеділок начальник прес-служби Південного вoенного округу (ЮВО) Росії Вадим Астаф'єв, передає ТАСС.

За його словами, літаки дальнього радіолокаційного виявлення (АВАКС) А-50 ВКС Росії здійснили переліт на oдин з оперативних аеродромів, дислокованих в Краснодарському краї.

Він зазначив, що екіпажі А-50 приступили до виконання завдань над чорноморським узбережжям окупованого Криму та Кубані.

"Польоти авіації ВКС Росії проводяться на тлі масштабних навчань НАТО, які проходять на території ряду причорноморських держав Східної Європи", - сказав Астаф'єв.

Він додав, що в повітряному прoсторі над нейтральними водами Чорного моря супровід літака АВАКС А-50 ВКС Росії забезпечують винищувачі Су-27СМ3 об'єднання ВПС і ППО ЮВО.

"Контроль обстановки повітряними засобами дальнього виявлення дозволить не допустити можливих інцидентів за участю цивільних кораблів і повітряних суден, які можуть випадково виявитися в зоні навчань збройних сил країн НАТО", - заявив начальник прес-служби ЮВО РФ.

Повідомляється, що з ініціативи НАТО в травні-червні на території Болгарії, Румунії, Угорщини, Хорватії, Словенії та Північної Македонії проходить серія багатонаціональних і національних навчань, які пов'язані між собою - Saber Guardian - 2019, "Шабла - 2019", Strike Back - 2019 і Swift Response - 2019.

У них візьмуть участь військовослужбовці Болгарії, США, Великобританії, України, Греції, Північній Македонії, Канади та Італії, всього - до 6 тис. Чоловік. Мета навчань - вдосконалення оперативних спроможностей та сумісності підрозділів.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяавіаЧорне мореНАТО
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