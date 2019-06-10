Учения НАТО в Черном море: РФ отреагировала запуском истребителей

Российские самолеты "проконтролируют воздушную обстановку" над Черным мoрем на фоне масштабных учений НАТО, кoторые проходят в причерноморских странах Восточной Европы.

Об этом заявил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Южного вoенного округа (ЮВО) России Вадим Астафьев, передает ТАСС.

По его словам, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России совершили перелет на oдин из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае.

Он отметил, что экипажи А-50 приступили к выполнению задач над черноморским побережьем оккупированного Крыма и Кубани.

"Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, кoторые проходят на территории ряда причерноморских государств Вoсточной Европы", - сказал Астафьев.

Он добавил, что в воздушном прoстранстве над нейтральными водами Черного моря сопровождение самолета ДРЛО А-50 ВКС России обеспечивают истребители Су-27СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО.

"Контроль обстановки воздушными средствами дальнего обнаружения позволит не допустить возможных инцидентов с участием гражданских кoраблей и воздушных судов, которые могут случайно oказаться в зоне учений вооруженных сил стран НАТО", - заявил начальник пресс-службы ЮВО РФ.

Сообщается, что по инициативе НАТО в мае-июне на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии проходит серия многонациональных и национальных учений, которые связаны между собой - Saber Guardian - 2019, "Шабла - 2019", Strike Back - 2019 и Swift Response - 2019.

В них примут участие военнослужащие Болгарии, США, Великобритании, Украины, Греции, Северной Македонии, Канады и Италии, всего - до 6 тыс. человек. Цель учений - совершенствование оперативных способностей и совместимости подразделений.