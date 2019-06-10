Атомну електростанцію "замінували" на Рівненщині

2511 переглядів
Понеділок, 10 червня 2019, 14:45

Поліція Рівненської області у понеділок 10 червня протягом півгодини отримала два повідомлення про замінування університету і Рівненської АЕС.

Про це повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

За даними поліції, о 10.55 помічник ректора Рівненського державного гуманітарного університету розповів, що на електронну адресу навчального закладу надійшов лист про замінування будівлі.

Через 25 хвилин поліцію повідомили про замінування Рівненської АЕС біля міста Вараш.

Зазначається, що в Рівному на вулиці Степана Бандери працює вибухотехнічна група, кінологи та екстрені служби.

Нагадаємо:

  • 9 червня о 18:11 до Енергодарського відділу поліції на Запоріжжі надійшло анонімне повідомлення про те, що на атомній електростанції закладено вибухівку масою 3 кілотонни, яка вибухне за годину.
  • Поліція встановила, що хибний виклик скоїв 49-річний мешканець Запоріжжя. Тепер затриманому зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибух поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Верховній Раді шукають бомбу 10 червня 2019, 12:32
Вибух на складі боєприпасів в РФ: Постраждали близько 70 дитсадків і 31 школа 2 червня 2019, 09:59
Вибух на заводі в Дзержинську: більше 80 постраждалих 1 червня 2019, 20:56
Усі новини
Головні новини
Дружина Онищенка позмагається з чоловіком за крісло нардепа
Депутатів оцінили на доброчесність і обрали 10 найгірших
Вибори Ради: у списку Опоблоку мери 5 міст
Гриценко представив свій список, в ньому майже 170 людей
Усі новини
психологія

10 міфів про посттравматичний стресовий розлад

Відео

10 українських Youtube-каналів, які цікаво розповідають про науку

дослідження

Собаки віддзеркалюють наш стрес