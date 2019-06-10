Атомну електростанцію "замінували" на Рівненщині

Поліція Рівненської області у понеділок 10 червня протягом півгодини отримала два повідомлення про замінування університету і Рівненської АЕС.

Про це повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

За даними поліції, о 10.55 помічник ректора Рівненського державного гуманітарного університету розповів, що на електронну адресу навчального закладу надійшов лист про замінування будівлі.

Через 25 хвилин поліцію повідомили про замінування Рівненської АЕС біля міста Вараш.

Зазначається, що в Рівному на вулиці Степана Бандери працює вибухотехнічна група, кінологи та екстрені служби.

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