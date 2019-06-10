Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Атомну електростанцію "замінували" на Рівненщині

Понеділок, 10 червня 2019, 14:45

Поліція Рівненської області у понеділок 10 червня протягом півгодини отримала два повідомлення про замінування університету і Рівненської АЕС.

Про це повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

За даними правоохоронців, о 10.55 помічник ректора Рівненського державного гуманітарного університету розповів, що на електронну адресу навчального закладу надійшов лист про замінування будівлі.

Через 25 хвилин поліцію повідомили про замінування Рівненської АЕС біля міста Вараш.

Зазначається, що в Рівному на вулиці Степана Бандери працює вибухотехнічна група, кінологи та екстрені служби.

Нагадаємо:

  • 9 червня о 18:11 до Енергодарського відділу поліції на Запоріжжі надійшло анонімне повідомлення про те, що на атомній електростанції закладено вибухівку масою 3 кілотонни, яка вибухне за годину.
  • Слідчі встановили, що хибний виклик скоїв 49-річний мешканець Запоріжжя. Тепер затриманому зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Українська правда
Теми: вибухполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
вибух
В Одесі лунали потужні вибухи, ворог атакував область різними видами зброї
Ворог вдарив по Сумщині: загинула людина, шестеро поранених
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
Останні новини
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
Усі новини...
Реклама: