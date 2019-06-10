Атомную электростанцию "заминировали" в Ровенской области

Полиция Ровенской области в понедельник 10 июня в течение получаса получила два сообщения о заминировании университета и Ровенской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

По данным правоохранительных органов, в 10.55 помощник ректора Ровенского государственного гуманитарного университета рассказал, что на электронный адрес учебного заведения пришло письмо о заминировании здания.

Через 25 минут полицию уведомили о заминировании Ровенской АЭС возле города Вараш.

Отмечается, что в Ровно на улице Степана Бандеры работают сотрудники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы.

Напомним:

9 июня в 18:11 в Энергодарский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что на атомной электростанции заложена взрывчатка массой 3 килотонны, которая взорвется через час.

Следствие установило, что ложный вызов совершил 49-летний житель Запорожья. Теперь задержанному злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.