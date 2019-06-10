Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Атомную электростанцию "заминировали" в Ровенской области

Понедельник, 10 июня 2019, 14:45

Полиция Ровенской области в понедельник 10 июня в течение получаса получила два сообщения о заминировании университета и Ровенской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

По данным правоохранительных органов, в 10.55 помощник ректора Ровенского государственного гуманитарного университета рассказал, что на электронный адрес учебного заведения пришло письмо о заминировании здания.

Через 25 минут полицию уведомили о заминировании Ровенской АЭС возле города Вараш.

Отмечается, что в Ровно на улице Степана Бандеры работают сотрудники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы.

Напомним:

9 июня в 18:11 в Энергодарский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что на атомной электростанции заложена взрывчатка массой 3 килотонны, которая взорвется через час.

Следствие установило, что ложный вызов совершил 49-летний житель Запорожья. Теперь задержанному злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Украинская правда
Темы: взрывполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
взрыв
Россияне ударили по центру Николаева: есть погибшие
В Николаеве раздались взрывы – СМИ
В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: