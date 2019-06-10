Бійка в ТЦ у Харкові: встановлено нападників на телеоператора

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Понеділок, 10 червня 2019, 15:28

Поліція встановила особи двох нападників на 36-річного оператора Вадима Макарюка, який постраждав унаслідок бійки 7 червня в торговельному центрі "Барабашово" у Харкові.

Очільник слідчого управління в Харківській області Сергій Чиж розповів про це на брифінгу, повідомляє ХарківTimes.

Зазначається, що працівники ринку знайшли відеокамеру, яку зловмисники забрали в оператора і розбили її. Апарат долучили до матеріалів слідства.

"Ми бачимо, хто і як штовхає Макарюка … На даний момент встановлено двох нападаючих, які здійснювали активні дії щодо журналіста. Ми розуміємо, хто це, на даний момент збираємо доказову базу", — сказав Чиж.

За його словами, зараз неможливо поговорити з постраждалим, оскільки лікар заборонив відвідувати Макарюка через стан його здоров’я.

Нагадаємо:

  • 7 червня в ТЦ "Барабашово" у Харкові сталася бійка. За інформацією прес-служби торговельного центру, в конфлікті взяли участь 50 представників "Національного корпусу" і підприємець, який на законних підставах орендував у центрі магазин.
  • Внаслідок бійки постраждало 9 осіб, зокрема оператор "Вестей" Макарюк, якому завдали тілесних ушкоджень і заволоділи його відеокамерою.

Українська правда

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Теми: Харків поліція ЗМІ


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