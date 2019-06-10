Бійка в ТЦ у Харкові: встановлено нападників на телеоператора
Поліція встановила особи двох нападників на 36-річного оператора Вадима Макарюка, який постраждав унаслідок бійки 7 червня в торговельному центрі "Барабашово" у Харкові.
Очільник слідчого управління в Харківській області Сергій Чиж розповів про це на брифінгу, повідомляє ХарківTimes.
Зазначається, що працівники ринку знайшли відеокамеру, яку зловмисники забрали в оператора і розбили її. Апарат долучили до матеріалів слідства.
"Ми бачимо, хто і як штовхає Макарюка … На даний момент встановлено двох нападаючих, які здійснювали активні дії щодо журналіста. Ми розуміємо, хто це, на даний момент збираємо доказову базу", — сказав Чиж.
За його словами, зараз неможливо поговорити з постраждалим, оскільки лікар заборонив відвідувати Макарюка через стан його здоров’я.
Нагадаємо:
- 7 червня в ТЦ "Барабашово" у Харкові сталася бійка. За інформацією прес-служби торговельного центру, в конфлікті взяли участь 50 представників "Національного корпусу" і підприємець, який на законних підставах орендував у центрі магазин.
- Внаслідок бійки постраждало 9 осіб, зокрема оператор "Вестей" Макарюк, якому завдали тілесних ушкоджень і заволоділи його відеокамерою.
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