Драка в ТЦ Харькова: установлены личности напавших на оператора
Понедельник, 10 июня 2019, 15:28
Полиция установила личности двух нападавших на 36-летнего оператора Вадима Макарюка во время драки в торговом центре "Барабашово" в Харькове 7 июня.
Глава следственного управления в Харьковской области Сергей Чиж рассказал об этом на брифинге, сообщает ХарьковTimes.
Отмечается, что работники рынка нашли видеокамеру, которую хулиганы забрали у оператора и разбили.
"Мы видим, кто и как толкает Макарюка ... На данный момент установлено двух нападающих, которые осуществляли активные действия в отношении журналиста. Мы понимаем, кто это, на данный момент собираем доказательную базу", - сказал Чиж.
По его словам, сейчас невозможно поговорить с пострадавшим, поскольку врач запретил посещать Макарюка ввиду состояния его здоровья.
Напомним:
- 7 июня в ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла драка. По информации пресс-службы торгового центра, в конфликте участвовали 50 представителей "Национального корпуса" и предприниматель, который на законных основаниях арендовал в центре магазин.
- В результате драки пострадали 9 человек, в том числе оператор "Вестей" Макарюк, которому нанесли телесные повреждения и завладели его видеокамерой.
Украинская правда