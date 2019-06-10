Драка в ТЦ Харькова: установлены личности напавших на оператора

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Понедельник, 10 июня 2019, 15:28

Полиция установила личности двух нападавших на 36-летнего оператора Вадима Макарюка во время драки в торговом центре "Барабашово" в Харькове 7 июня.

Глава следственного управления в Харьковской области Сергей Чиж рассказал об этом на брифинге, сообщает ХарьковTimes.

Отмечается, что работники рынка нашли видеокамеру, которую хулиганы забрали у оператора и разбили.

"Мы видим, кто и как толкает Макарюка ... На данный момент установлено двух нападающих, которые осуществляли активные действия в отношении журналиста. Мы понимаем, кто это, на данный момент собираем доказательную базу", - сказал Чиж.

По его словам, сейчас невозможно поговорить с пострадавшим, поскольку врач запретил посещать Макарюка ввиду состояния его здоровья.

Напомним:

  • 7 июня в ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла драка. По информации пресс-службы торгового центра, в конфликте участвовали 50 представителей "Национального корпуса" и предприниматель, который на законных основаниях арендовал в центре магазин.
  • В результате драки пострадали 9 человек, в том числе оператор "Вестей" Макарюк, которому нанесли телесные повреждения и завладели его видеокамерой.

Украинская правда

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Темы: Харьков полиция СМИ


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