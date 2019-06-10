Суд арештував патрульного, який збив дитину на "зебрі"

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Понеділок, 10 червня 2019, 15:40

Суд арештував із можливістю внесення застави поліцейського, який скоїв наїзд на 10-річного хлопчика на пішохідному переході у Сумській області.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке розслідує справу щодо правоохоронця.

Октябрський районний суд Полтави обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю застави у розмірі 57 тисяч гривень.

Чоловіка також відсторонили від посади на 2 місяці.

Його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

"У разі доведення вини, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", – кажуть у ДБР.

Справу розслідують слідчі управління ДБР, розташованого у Полтаві.

Нагадаємо:

  • Ввечері 7 червня у місті Конотоп Сумської області поліцейський автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика, який ішов пішохідним переходом.

Українська правда

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Теми: ДТП суд поліція


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