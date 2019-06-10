Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував патрульного, який збив дитину на "зебрі"

Понеділок, 10 червня 2019, 15:40

Суд арештував із можливістю внесення застави поліцейського, який скоїв наїзд на 10-річного хлопчика на пішохідному переході у Сумській області.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке розслідує справу щодо правоохоронця.

Октябрський районний суд Полтави обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю застави у розмірі 57 тисяч гривень.

Чоловіка також відсторонили від посади на 2 місяці.

Його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

"У разі доведення вини, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", – кажуть у ДБР.

Справу розслідують слідчі управління ДБР, розташованого у Полтаві.

Нагадаємо:

  • Ввечері 7 червня у місті Конотоп Сумської області поліцейський автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика, який ішов пішохідним переходом.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПсудполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
Усі новини...
Реклама: