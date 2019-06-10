Суд арестовал патрульного, который сбил ребенка на "зебре"

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Понедельник, 10 июня 2019, 15:40

Суд арестовал с возможностью внесения залога полицейского, который совершил наезд на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Сумской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, которое расследует дело в отношении правоохоранителя.

Октябрьский районный суд Полтавы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью залога в размере 57 тысяч гривен.

Мужчину также отстранили от должности на 2 месяца.

Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, причинившем тяжелое телесное повреждение.

"В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – говорят в ГБР.

Дело расследуют следователи управления ГБР, расположенного в Полтаве.

Напомним:

  • Вечером 7 июня в городе Конотоп Сумской области полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Украинская правда

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Темы: ДТП суд полиция


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