Суд арестовал патрульного, который сбил ребенка на "зебре"
Суд арестовал с возможностью внесения залога полицейского, который совершил наезд на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Сумской области.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, которое расследует дело в отношении правоохоранителя.
Октябрьский районный суд Полтавы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью залога в размере 57 тысяч гривен.
Мужчину также отстранили от должности на 2 месяца.
Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, причинившем тяжелое телесное повреждение.
"В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – говорят в ГБР.
Дело расследуют следователи управления ГБР, расположенного в Полтаве.
Напомним:
- Вечером 7 июня в городе Конотоп Сумской области полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.
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