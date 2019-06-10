Зеленський хоче звільнити не 13, а всіх голів ОДА

Президент України Володимир Зеленський наполягає на звільненні всіх голів обласних державних адміністрацій.

Про це заявила на брифінгу речниця президента Юлія Мендель.

"Може бути звільнено 13 губернаторів. Але президент наполягає на тому, що мають бути звільнені всі губернатори. Триває пошук фахівців, які можуть стати головами облдержадміністрацій", - сказала Мендель.

Вона також повідомила, що у відборі кандидатів допомагають міжнародні HR-компанії. За її словами, кандидати мусять мати уявлення, з ким працюватимуть на місцях.

Нагадаємо: