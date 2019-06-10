Зеленський хоче звільнити не 13, а всіх голів ОДА
Президент України Володимир Зеленський наполягає на звільненні всіх голів обласних державних адміністрацій.
Про це заявила на брифінгу речниця президента Юлія Мендель.
"Може бути звільнено 13 губернаторів. Але президент наполягає на тому, що мають бути звільнені всі губернатори. Триває пошук фахівців, які можуть стати головами облдержадміністрацій", - сказала Мендель.
Вона також повідомила, що у відборі кандидатів допомагають міжнародні HR-компанії. За її словами, кандидати мусять мати уявлення, з ким працюватимуть на місцях.
Нагадаємо:
- 15 листопада 2017 року набув чинності закон №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби. Закон скасував конкурси на посади голів ОДА. Натомість їх призначає президент за поданням Кабміну.
- 5 червня 2019 року Кабінет міністрів вніс президенту подання щодо звільнення 13 очільників ОДА. Згідно з поданням, обов’язки очільників областей тимчасово виконують чинні заступники голів ОДА.
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