Зеленский намерен уволить не 13, а всех губернаторов

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Понедельник, 10 июня 2019, 16:59

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей Областных государственных администраций.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Могут быть уволены 13 губернаторов. Но президент настаивает на том, что должны быть освобождены от должностей все губернаторы. Продолжается поиск специалистов, которые могут возглавить Облгосадминистрации", - сказала Мендель.

Кроме того, она сообщила, что в отборе кандидатов помогают международные HR-компании. По ее словам, кандидаты должны иметь представление, с кем работать на местах.

Напомним:

  • 15 ноября 2017 года вступил в силу закон №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения госслужбы. Закон отменил конкурсы на должности руководителей ОГА. Вместо конкурсов их назначает президент по представлению Кабмина.
  • 5 июня 2019 года Кабмин внес президенту представление об увольнении 13 председателей ОГА. Согласно представлению, обязанности руководителей областей будут временно выполнять действующие зампреды ОГА.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Кабинет министров


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