Зеленский намерен уволить не 13, а всех губернаторов
2678 просмотров
Понедельник, 10 июня 2019, 16:59
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей Областных государственных администраций.
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"Могут быть уволены 13 губернаторов. Но президент настаивает на том, что должны быть освобождены от должностей все губернаторы. Продолжается поиск специалистов, которые могут возглавить Облгосадминистрации", - сказала Мендель.
Кроме того, она сообщила, что в отборе кандидатов помогают международные HR-компании. По ее словам, кандидаты должны иметь представление, с кем работать на местах.
Напомним:
- 15 ноября 2017 года вступил в силу закон №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения госслужбы. Закон отменил конкурсы на должности руководителей ОГА. Вместо конкурсов их назначает президент по представлению Кабмина.
- 5 июня 2019 года Кабмин внес президенту представление об увольнении 13 председателей ОГА. Согласно представлению, обязанности руководителей областей будут временно выполнять действующие зампреды ОГА.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua