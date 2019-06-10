Зеленский намерен уволить не 13, а всех губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей Областных государственных администраций.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Могут быть уволены 13 губернаторов. Но президент настаивает на том, что должны быть освобождены от должностей все губернаторы. Продолжается поиск специалистов, которые могут возглавить Облгосадминистрации", - сказала Мендель.

Кроме того, она сообщила, что в отборе кандидатов помогают международные HR-компании. По ее словам, кандидаты должны иметь представление, с кем работать на местах.

Напомним: