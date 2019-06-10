"Дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты просят засудить фигурантов на десятки лет

Оккупанты будут просить засудить пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на строки от 11 до 17 лет лишения свободы.

Об этом 10 июня сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"Гособвинение запросило для фигурантов дела Хизб ут-Тахрир ("Симферопольская группа") сроки от 11 до 17 лет лишения свободы строгого режима", - написал журналист.

Наумлюк также перечислил обвиняемых по делу и сроки заключения, о которых им будет ходатайствовать сторона обвинения:

Абдуллаеву Теймур - 17 лет

Исмаилову Рустему - 13 лет

Салединову Айдеру - 12 лет

Абдуллаеву Узеиру - 12 лет

Джемаденову Эмилю - 11 лет

Напомним: