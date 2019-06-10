"Дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты просят засудить фигурантов на десятки лет
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Понедельник, 10 июня 2019, 17:10
Оккупанты будут просить засудить пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на строки от 11 до 17 лет лишения свободы.
Об этом 10 июня сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.
"Гособвинение запросило для фигурантов дела Хизб ут-Тахрир ("Симферопольская группа") сроки от 11 до 17 лет лишения свободы строгого режима", - написал журналист.
Наумлюк также перечислил обвиняемых по делу и сроки заключения, о которых им будет ходатайствовать сторона обвинения:
- Абдуллаеву Теймур - 17 лет
- Исмаилову Рустему - 13 лет
- Салединову Айдеру - 12 лет
- Абдуллаеву Узеиру - 12 лет
- Джемаденову Эмилю - 11 лет
Напомним:
- 5 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест пятерым обвиняемым в так называемом симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир".
- Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
- При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
- Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Украинская правда
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