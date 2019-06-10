"Дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты просят засудить фигурантов на десятки лет

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Понедельник, 10 июня 2019, 17:10

Оккупанты будут просить засудить пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на строки от 11 до 17 лет лишения свободы.

Об этом 10 июня сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"Гособвинение запросило для фигурантов дела Хизб ут-Тахрир ("Симферопольская группа") сроки от 11 до 17 лет лишения свободы строгого режима", - написал журналист.

Наумлюк также перечислил обвиняемых по делу и сроки заключения, о которых им будет ходатайствовать сторона обвинения:

  • Абдуллаеву Теймур - 17 лет
  • Исмаилову Рустему - 13 лет
  • Салединову Айдеру - 12 лет
  • Абдуллаеву Узеиру - 12 лет
  • Джемаденову Эмилю - 11 лет

Напомним:

  • 5 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест пятерым обвиняемым в так называемом симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир".
  • Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Украинская правда

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