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Клімкін: перспектива російського плацдарму у Молдові створює загрозу для півдня України

Понеділок, 10 червня 2019, 18:27

Глава МЗС України Павло Клімкін застеріг від перспективи нового російського плацдарму у Молдові, який створюватиме загрози для українського півдня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Клімкіна, в Києві дуже пильно моніторять ситуацію у Молдові, і завтра в Кишиневі буде  Віктор Крижанівський, що відповідає за координацію зусиль з Придністровського врегулювання.

"Непокоїть, що сьогодні постійно збільшується ймовірність та відповідні ризики "добрих послуг" з боку зовнішніх гравців. На жаль, більше посередництва – менше суб’єктності" - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

"Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня" - наголосив міністр.

Як відомо, в суботу парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соцпартії та проєвропейського блоку  ACUM обрала керівництво законодавчого органу (його очолила соціалістка Гречана), та призначила уряд на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду. Попередня влада вважає всі суботні рішення парламенту нелегітимними. Обидві сторони звинувачують одна одну в узурпації влади.

МЗС України у своїй офіційній реакції на події в Молдові застерегло щодо реалізації "російського сценарію федералізації".

Детальніше про стан справ у Молдові читайте у статті "На межі перевороту: що відбувається у Молдові та що це означає для України"

Теми: КлімкінМолдоваРосія
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