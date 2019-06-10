Климкин: Перспектива российского плацдарма в Молдове создам угрозу для юга Украины

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Понедельник, 10 июня 2019, 18:27

Глава МИД Украины Павел Климкин предостерег от перспективы нового российского плацдарма в Молдове, который будет создавать угрозы для украинского юга.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Климкина, в Киеве очень пристально мониторят ситуацию в Молдове, и завтра в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, который отвечает за координацию усилий по Приднестровскому урегулированию.

"Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества-меньше субъектности", - отметил он" на своей странице в Facebook.

"Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга" - подчеркнул министр.

Как известно, в субботу парламентское большинство в Молдове в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрала руководство законодательного органа (его возглавила социалистка Гречаная), и назначил правительство во главе с проевропейской премьером Майей Санду. Предыдущая власть считает все субботние решения парламента нелегитимными. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

МИД Украины в своей официальной реакции на события в Молдове предостерег от реализации "российского сценария федерализации".

Подробно о событиях в Кишиневе читайте в статье "На грани переворота: что происходит в Молдове и что это значит для Украины".

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Темы: Климкин Молдова Росcия


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