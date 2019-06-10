Політв’язень Карпюк: Або мене звільнять, або забере Всевишній

Український політв’язень Микола Карпюк, незаконно засуджений в РФ до 22,5 років ув’язнення, заявив, що не сидітиме весь термін.

Про це заявив російський адвокат Карпюка Олексій Барановський, який відвідав його у Володимирській колонії Т-2 "Владимирский централ", пише Громадське.

"У будь-якому випадку, я не буду сидіти 22 роки, мене або звільнять якимось способом, обміном або ще якось, або мене забере до себе Всевишній", – передав слова українця адвокат.

За словами захисника, Карпюк жваво обговорює українські та російські політичні події, а також підтримує листи підтримки з 16 країн.

"Карпюк з оптимізмом дивиться на те, що відбувається в Україні. Він каже, що навіть за тими уривковими відомостями, які він може отримати з російської преси, він розуміє, що в українській політиці відбувається зміна поколінь, зміна політичних еліт і це оновлення передбачає можливості якісних змін в українському суспільстві та державі", – розповів адвокат.

Водночас, Карпюк дуже сумує через розлуку з родиною і через неможливість брати участь у навчанні сина Тараса.

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