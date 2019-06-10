Політв’язень Карпюк: Або мене звільнять, або забере Всевишній

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Понеділок, 10 червня 2019, 18:33

Український політв’язень Микола Карпюк, незаконно засуджений в РФ до 22,5 років ув’язнення, заявив, що не сидітиме весь термін.

Про це заявив російський адвокат Карпюка Олексій Барановський, який відвідав його у Володимирській колонії Т-2 "Владимирский централ", пише Громадське.

"У будь-якому випадку, я не буду сидіти 22 роки, мене або звільнять якимось способом, обміном або ще якось, або мене забере до себе Всевишній", – передав слова українця адвокат.

За словами захисника, Карпюк жваво обговорює українські та російські політичні події, а також підтримує листи підтримки з 16 країн.

"Карпюк з оптимізмом дивиться на те, що відбувається в Україні. Він каже, що навіть за тими уривковими відомостями, які він може отримати з російської преси, він розуміє, що в українській політиці відбувається зміна поколінь, зміна політичних еліт і це оновлення передбачає можливості якісних змін в українському суспільстві та державі", – розповів адвокат.

Водночас, Карпюк дуже сумує через розлуку з родиною і через неможливість брати участь у навчанні сина Тараса.

Нагадаємо, 

  • 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22 з половиною та 20 років ув'язнення відповідно.
  • За версією слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.
  • Обидва заперечили усі обвинувачення, а Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.
  • Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковано і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. 
  • У грудні 2018 року повідомлялося, що з незаконно засудженого в РФ Миколи Карпюка суд стягнув мільйон рублів в якості компенсації "родичам" солдат, загиблих у бою в Грозному, де нібито брав участь українець.

Українська правда

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Теми: політв'язні Росія


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