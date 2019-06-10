Политзаключенный Карпюк: Либо меня освободят, либо заберет Всевышний

Украинский политзаключенный Николай Карпюк, незаконно осужденный в РФ к 22,5 годам заключения, заявил, что не будет сидеть весь срок.

Об этом заявил российский адвокат Карпюка Алексей Барановский, который посетил его во Владимирской колонии Т-2 "Владимирский централ", пишет Громадське.

"В любом случае, я не буду сидеть 22 года, меня или освободят каким-то способом, обменом или еще как-то, или меня заберет к себе Всевышний", - передал слова украинца адвокат.

По словам защитника, Карпюк живо обсуждает украинские и российские политические события, а также получает письма поддержки из 16 стран.

"Карпюк с оптимизмом смотрит на то, что происходит в Украине. Он говорит, что даже по тем обрывочных сведениям, которые он может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит и это обновление предусматривает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве", - рассказал адвокат.

В то же время, Карпюк очень скучает из-за разлуки с семьей и из-за невозможности участвовать в обучении сына Тараса.

Напомним,