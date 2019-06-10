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Политзаключенный Карпюк: Либо меня освободят, либо заберет Всевышний

Понедельник, 10 июня 2019, 18:33

Украинский политзаключенный Николай Карпюк, незаконно осужденный в РФ к 22,5 годам заключения, заявил, что не будет сидеть весь срок.

Об этом заявил российский адвокат Карпюка Алексей Барановский, который посетил его во Владимирской колонии Т-2 "Владимирский централ", пишет Громадське.

"В любом случае, я не буду сидеть 22 года, меня или освободят каким-то способом, обменом или еще как-то, или меня заберет к себе Всевышний", - передал слова украинца адвокат.

По словам защитника, Карпюк живо обсуждает украинские и российские политические события, а также получает письма поддержки из 16 стран.

"Карпюк с оптимизмом смотрит на то, что происходит в Украине. Он говорит, что даже по тем обрывочных сведениям, которые он может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит и это обновление предусматривает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве", - рассказал адвокат.

В то же время, Карпюк очень скучает из-за разлуки с семьей и из-за невозможности участвовать в обучении сына Тараса.

Напомним,

  • 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22 с половиной и  20 годам заключения соответственно.
  • По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.
  • Оба отрицают все обвинения, Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне.
  • Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.
  • Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.
  • В конце 2018 года стало известно, что с незаконно осужденного в РФ Николая Карпюка суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации "родственникам" солдат, погибших в бою в Грозном, где якобы участвовал украинец. 

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеРосcия
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