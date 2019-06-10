Нацкорпус заперечує участь у подіях на території "Барабашово" в Харкові

"Національний корпус" заявляє, що його представники не мають відношення до конфлікту на території ТЦ "Барабашово" у Харкові 7 червня.

Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі харківського "Нацкорпусу".

"Ми офіційно заявляємо про те, що ні Анатолій Шиян, ні Національний Корпус загалом не мають жодного стосунку до протиправних дій 7 червня, які стались біля "Барабашово"", - зазначили в політсилі.

Так вони прокоментували звинувачення адміністрації ТЦ "Барабашово", що бійці Нацкорпусу спробували захопити магазин підприємця-АТОвця і " окрім арматур, колючих предметів, використовували вогнепальну зброю".

"Їхня прес-служба попублікувала "відео очевидців", де видно, як чоловік відкриває вогонь по людях, зазначаючи, що він "є активістом Національного Корпусу і брав участь в низці партійних заходів". При цьому прес-служба ринку публікує стопкадр з чоловіком, який стріляв, та фото голови полтавського осередку Національного Корпусу Анатолія Шияна, стверджуючи, що це одна і та сама особа", - повідомили в Нацкорпусі.

Нацкорпус вимагає від адміністрації ТЦ "Барабашово" спростування неправдивої й наклепницької інформації стосовно участі голови полтавського осередку Анатолія Шияна та усього Нацкорпусу в протиправних діях 7-8 червня на ринку "Барабашово" у Харкові.

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