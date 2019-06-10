Нацкорпус отрицает участие в событиях на территории "Барабашово" в Харькове

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Понедельник, 10 июня 2019, 19:30

"Национальный корпус" заявляет, что его представители не имеют отношения к конфликту на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове 7 июня.

Об этом говорится в сообщении в телеграмм-канале харьковского "Нацкорпуса".

"Мы официально заявляем о том, что ни Анатолий Шиян, ни Национальный Корпус целом не имеют никакого отношения к противоправным действиям 7 июня, которые произошли в "Барабашово"", - отметили в политсиле.

Так они прокомментировали обвинения администрации ТЦ "Барабашово", что бойцы Нацкорпуса попытались захватить магазин предпринимателя АТОвца и "кроме арматуры, колющих предметов, использовали огнестрельное оружие".

"Их пресс-служба попубликувала "видео очевидцев", где видно, как человек открывает огонь по людям, отмечая, что он "является активистом Национального Корпуса и участвовал в ряде партийных мероприятий". При этом пресс-служба рынка публикует стопкадр с мужчиной, который стрелял, и фото председателя полтавского отделения Национального Корпуса Анатолия Шияна, утверждая, что это одно и то же лицо", - сообщили в Нацкорпусе.

Нацкорпус требует от администрации ТЦ "Барабашово" опровержения неправдивой и клеветнической информации относительно участия председателя полтавского отделения Анатолия Шияна и всего Нацкорпуса в противоправных действиях 7-8 июня на рынке "Барабашово" в Харькове.

Напомним:

  • 7 июня в ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла драка. По информации пресс-службы торгового центра, в конфликте участвовали 50 представителей "Национального корпуса" и предприниматель, который на законных основаниях арендовал в центре магазин.
  • В результате драки пострадали 9 человек, в том числе оператор "Вестей" Макарюк, которому нанесли телесные повреждения и завладели его видеокамерой.

Украинская правда

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Темы: националисты Харьков


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