"Батьківщина" не буде в опозиції – Тимошенко

Партія "Батьківщина" не буде в опозиції до нової української влади, навіть якщо її не візьмуть до коаліції у Верховній Раді.

Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок.

"Ми не будемо працювати в опозиції. Можливо, ми не будемо в коаліції. Але ми не можемо собі дозволити ще 5 років бездарно втратити тільки тому, що ми будемо десь через амбіції в опозиції, бо нас не прийняли в коаліцію. Ми будемо допомагати всіма силами" - наголосила вона.

Тимошенко заявила, що розуміє "критичний стан країни", і її політична сила буде робити все, що може, "в будь-якому статусі".

Вона також повідомила, що найближчими днями планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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