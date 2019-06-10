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"Батькивщина" не будет в оппозиции - Тимошенко

Понедельник, 10 июня 2019, 21:53
Батькивщина не будет в оппозиции - Тимошенко

Партия "Батькивщина" не будет в оппозиции к новой украинской власти, даже если ее не возьмут в коалицию в Верховной Раде.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

"Мы не будем работать в оппозиции. Возможно, мы не будем в коалиции. Но мы не можем себе позволить еще 5 лет бездарно потерять только потому, что мы будем где-то из-за амбиций в оппозиции, потому что нас не приняли в коалицию. Мы будем помогать всеми силами" - подчеркнула она.

Тимошенко заявила, что понимает "критическое состояние страны", и ее политическая сила будет делать все, что может, "в любом статусе".

Она также сообщила, что в ближайшие дни планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним:

  • 10 июня Юлия Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" готова к вступлению в коалицию с партией "Слуга народа" в следующем парламенте.

Украинская правда

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Темы: ТимошенкоБатькивщинаВерховная Рада
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