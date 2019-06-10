Україна долає Люксембург у матчі відбору до Євро-2020

Збірна України у четвертому турі відбору до Євро-2020 з рахунком 1:0 здолала команду Люксембургу.

Матч пройшов у Львові у понеділок, 10 червня.

Українці забили швидкий гол, який став єдиним в поєдинку. На шостій хвилині після подачі Руслана Малиновського Роман Яремчук ударом головою пробив у кут воріт - 1:0.

Ще в першому таймі синьо-жовті мали кілька нагод, щоб збільшити рахунок. Після удару Тараса Степаненка м`яч влучив у поперечку воріт, а після виходу сам на сам з воротарем Олександра Зінченка, той не зумів переграти воротаря Люксембурга. Ще був удар Малиновського, який знову відбив голкіпер Люксембурга.

Суперник українців також не засиджувався в захисті, і Андрію П`ятову довелося кілька разів рятувати свою команду. Під завершення тайму гості навіть забили гол у ворота українців, але з положення поза грою.

На старті другого тайму у підопічних Андрія Шевченка знову було кілька моментів, щоб прибрати нервову гру, але удари Зінченка та Циганкова були занадто простими для воротаря Люксембурга.

Суперник українців в цій грі і в заключні 45-ть хвилин створював проблеми для захисту українців і знову пару разів П`ятову довелося вступати в гру.

Після чотирьох турів збірна України з десятьма очками продовжує очолювати групу В у кваліфікації на Євро-2020. В іншому матчі групи дня Сербія з рахунком 4:1 перемогла Литву.