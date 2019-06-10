Украина преодолевает Люксембург в матче отбора к Евро-2020

Сборная Украины в четвертом туре отбора к Евро-2020 со счетом 1: 0 одолела команду Люксембурга.

Матч прошел во Львове в понедельник, 10 июня.

Украинцы забили быстрый гол, который стал единственным в поединке. На шестой минуте после подачи Руслана Малиновского Роман Яремчук ударом головой пробил в угол ворот - 1:0.

Еще в первом тайме сине-желтые имели несколько возможностей, чтобы увеличить счет. После удара Тараса Степаненко мяч попал в перекладину ворот, а после выхода один на один с вратарем Александра Зинченко, тот не сумел переиграть вратаря Люксембурга. Еще был удар Малиновского, вновь отразил голкипер Люксембурга.

Соперник украинцев тоже не засиживался в защите, и Андрею Пятову пришлось несколько раз спасать свою команду. Под конец тайма гости даже забили гол в ворота украинцев, но из положения вне игры.

На старте второго тайма у подопечных Андрея Шевченко снова было несколько моментов, чтобы убрать нервную игру, но удары Зинченко и Цыганкова были слишком простыми для вратаря Люксембурга.

Соперник украинцев в этой игре и в заключительные 45-ть минут создавал проблемы для защиты украинцев и снова пару раз Пятову пришлось вступать в игру.

После четырех туров сборная Украины с десятью очками продолжает возглавлять группу В в квалификации на Евро-2020. В другом матче группы дня Сербия со счетом 4: 1 победила Литву.