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ОБСЄ виявила на Донбасі російську станцію розвідки "Кредо-М1"

Вівторок, 11 червня 2019, 05:28

СММ ОБСЄ зафіксувала на околиці окупованого Первомайська сучасну російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"6 червня Місія зафіксувала 1 переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на західній околиці н. п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська)", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Постійне представництво України при міжнародній організації у Відні виступило із засудженням чергового факту постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу.

Нагадуємо:

  • Раніше СММ вже неодноразово повідомляла про виявлення різноманітних типів російських систем з постановки радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема, Р330 "Житель", "Тірада-2", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а також комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репеллент-1".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасокупаціяРосіяОБСЄ
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