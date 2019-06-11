ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки "Кредо-М1"

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Вторник, 11 июня 2019, 05:28

СММ ОБСЕ зафиксировала на окраине оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"6 июня Миссия зафиксировала 1 переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на западной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)", - говорится в сообщении.

В связи с этим Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.

Напоминаем:

  • Ранее СММ уже неоднократно сообщала об обнаружении различных типов российских систем по постановке радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности, Р330 "Житель", "Тирада-2", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ 109A "Былина", а также комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1".

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Темы: Донбасс оккупация Росcия ОБСЕ


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