ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки "Кредо-М1"

СММ ОБСЕ зафиксировала на окраине оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"6 июня Миссия зафиксировала 1 переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на западной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)", - говорится в сообщении.

6 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову зафіксувала переносну станцію наземної розвідки «Кредо-М1», цього разу в окупованому Росією н.п. Первомайськ (https://t.co/Z446VbzB8o).

Засуджуємо черговий факт постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу. — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 10 червня 2019 р.

В связи с этим Постоянное представительство Украины при международной организации в Вене выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.

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