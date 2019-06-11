ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию разведки "Кредо-М1"
СММ ОБСЕ зафиксировала на окраине оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").
Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"6 июня Миссия зафиксировала 1 переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на западной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)", - говорится в сообщении.
6 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову зафіксувала переносну станцію наземної розвідки «Кредо-М1», цього разу в окупованому Росією н.п. Первомайськ (https://t.co/Z446VbzB8o).— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 10 червня 2019 р.
Засуджуємо черговий факт постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу.
В связи с этим Постоянное представительство Украины при международной организации в Вене выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.
Напоминаем:
- Ранее СММ уже неоднократно сообщала об обнаружении различных типов российских систем по постановке радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности, Р330 "Житель", "Тирада-2", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ 109A "Былина", а также комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1".