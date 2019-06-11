Зеленський доручив створити комісію з розслідування пожежі в Одесі

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Вівторок, 11 червня 2019, 06:44

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману створити державну комісію з розслідування пожежі в психіатричній лікарні в Одесі, в якій загинули 6 осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Зеленського в Twitter.

"Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", - заявив президент.

Нагадуємо:

  • В Одесі сталася пожежа в корпусі обласної клінічної психіатричної лікарні №1, в результаті загинули 6 осіб.

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Теми: Зеленський Одеса Гройсман пожежа


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