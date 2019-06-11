Зеленский поручил создать комиссию по раследованию пожара в Одессе
Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе, в котором погибли 6 человек.
Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в Twitter.
"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – заявил президент.
Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру @VGroysman негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 червня 2019 р.
Напоминаем:
- В Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы №1, в результате чего погибли 6 человек.