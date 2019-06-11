Зеленский поручил создать комиссию по раследованию пожара в Одессе

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Вторник, 11 июня 2019, 06:44

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе, в котором погибли 6 человек. 

Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в Twitter.

 "Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – заявил президент.

Напоминаем:

  • В Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы №1, в результате чего погибли 6 человек.

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Темы: Зеленский Одесса Гройсман пожар


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