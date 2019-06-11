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Війна на сході: 17 обстрілів за добу, окупанти б’ють із заборонених мінометів

Вівторок, 11 червня 2019, 08:05

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів  із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • шість разів біля селища Водяне з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • біля Опитного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • в районі населеного пункту Піски – з 82-мм мінометів;
  • в населеному пункті Мар’їнка – з мінометів калібру 120 мм;
  • в Широкиному зі стрілецької зброї;
  • околиці Новотроїцького  – з гранатометів та стрілецької зброї;
  • Харчовик - зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні п’ять разів:

  • у Зайцевому – з мінометів калібру 120 мм;
  • у Світлодарську – зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;
  • в районі населеного пункту Південне – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Новоолександрівки – з гранатометів;
  • околиці Новогородського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. Військові зазначили, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 10 червня двох окупантів було поранено.

Станом на 7:00 11 червня ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне - зі стрілецької зброї, у селищі Піски – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Теми: ООСбойові діїДонбас
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