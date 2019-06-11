Война на востоке: 17 обстрелов за сутки, оккупанты бьют из запрещенных минометов

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

шесть раз возле поселка Водяное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Опытного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

в районе населенного пункта Пески – из 82-мм минометов;

в населенном пункте Марьинка - из минометов калибра 120 мм;

в Широкино из стрелкового оружия;

окраины Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия;

Пищевик - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз:

в Зайцево - из минометов калибра 120 мм;

в Светлодарске – из 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Южное - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новоалександровки - из гранатометов;

окраины Новгородского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. Военные отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 10 июня двое оккупантов были ранены.

По состоянию на 7:00 11 июня враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Водяное - из стрелкового оружия, в поселке Пески - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.