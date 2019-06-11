В Одесі госпіталізували ще одну людину з погорілої психлікарні
Після пожежі в одеській психлікарні о 04:20 вівторка, 11 червня, госпіталізували ще одну особу у стабільному стані.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Загалом підрозділи ДСНС визволили 15 осіб, але 4 з них померли, не приходячи до тями.
6 осіб із отруєнням чадним газом госпіталізували у важкому стані у понеділок, із них 2 особи померли.
Тобто усього загинули 6 осіб.
Госпіталізовано зараз 5 осіб.
Нагадаємо:
- 10 червня о 21:44 у Суворовському районі Одеса по вулиці Академіка Воробйова, 9, загорівся дах одноповерхового корпусу комунального підприємства "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв м.
- О 23:19 пожежу ліквідували.
- До гасіння залучалося 57 представника особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.
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