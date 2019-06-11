В Одесі госпіталізували ще одну людину з погорілої психлікарні

Після пожежі в одеській психлікарні о 04:20 вівторка, 11 червня, госпіталізували ще одну особу у стабільному стані.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загалом підрозділи ДСНС визволили 15 осіб, але 4 з них померли, не приходячи до тями.

6 осіб із отруєнням чадним газом госпіталізували у важкому стані у понеділок, із них 2 особи померли.

Тобто усього загинули 6 осіб.

Госпіталізовано зараз 5 осіб.

Нагадаємо: