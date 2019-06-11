Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі госпіталізували ще одну людину з погорілої психлікарні

Вівторок, 11 червня 2019, 09:30

Після пожежі в одеській психлікарні о 04:20 вівторка, 11 червня, госпіталізували ще одну особу у стабільному стані.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загалом підрозділи ДСНС визволили 15 осіб, але 4 з них померли, не приходячи до тями.

6 осіб із отруєнням чадним газом госпіталізували у важкому стані у понеділок, із них 2 особи померли.

Тобто усього загинули 6 осіб.

Госпіталізовано зараз 5 осіб.

Нагадаємо:

  • 10 червня о 21:44 у Суворовському районі Одеса по вулиці Академіка Воробйова, 9, загорівся дах одноповерхового корпусу комунального підприємства "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв м.
  • О 23:19 пожежу ліквідували.
  • До гасіння залучалося 57 представника особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.

Теми: Одесапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Одеса
Ворог атакував Одесу: є руйнування і постраждалі
В Одесі прогриміли потужні вибухи – ЗМІ
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
Останні новини
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
Усі новини...
Реклама: