В Одессе госпитализировали еще одного человека из горевшей психбольницы
136 просмотров
Вторник, 11 июня 2019, 09:30
После пожара в одесской психбольницы в 04:20 вторника, 11 июня, госпитализировали еще одного человека в стабильном состоянии.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В целом подразделения ГСЧС высвободили 15 человек, но 4 из них умерли, не приходя в сознание.
6 человек с отравлением угарным газом госпитализировали в тяжелом состоянии в понедельник, из них 2 человека умерли.
То есть всего погибли 6 человек.
Госпитализированы сейчас 5 человек.
Напомним:
- 10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одесса по улице Академика Воробьева, 9, загорелась крыша одноэтажного корпуса коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 кв м.
- В 23:19 пожар был ликвидирован.
- К тушению привлекалось 57 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua