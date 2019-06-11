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В Одессе госпитализировали еще одного человека из горевшей психбольницы

Вторник, 11 июня 2019, 09:30

После пожара в одесской психбольницы в 04:20 вторника, 11 июня, госпитализировали еще одного человека в стабильном состоянии.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В целом подразделения ГСЧС высвободили 15 человек, но 4 из них умерли, не приходя в сознание.

6 человек с отравлением угарным газом госпитализировали в тяжелом состоянии в понедельник, из них 2 человека умерли.

То есть всего погибли 6 человек.

Госпитализированы сейчас 5 человек.

Напомним:

  • 10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одесса по улице Академика Воробьева, 9, загорелась крыша одноэтажного корпуса коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 кв м.
  • В 23:19 пожар был ликвидирован.
  • К тушению привлекалось 57 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

Темы: Одессапожар
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