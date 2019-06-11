В Одессе госпитализировали еще одного человека из горевшей психбольницы

После пожара в одесской психбольницы в 04:20 вторника, 11 июня, госпитализировали еще одного человека в стабильном состоянии.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В целом подразделения ГСЧС высвободили 15 человек, но 4 из них умерли, не приходя в сознание.

6 человек с отравлением угарным газом госпитализировали в тяжелом состоянии в понедельник, из них 2 человека умерли.

То есть всего погибли 6 человек.

Госпитализированы сейчас 5 человек.

Напомним: