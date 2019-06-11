У поліції назвали попередню причину пожежі в психлікарні Одеси

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Вівторок, 11 червня 2019, 11:22
Думская

За фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я розпочаті кримінальні провадження.

Про це повідомляє 11 червня офіційний сайт Національної поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Згідно з актом рятувальників, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні.

В рамках розпочатих кримінальних проваджень у адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб вказаного закладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення.

Слідчі провели первинний огляд місця події, опитали свідків з числа персоналу відділення, в якому відбулася пожежа та інших працівників лікарні.

Після ліквідації пожежі слідчо-оперативна група поліції продовжить свою роботу. Наразі місце події охороняється поліцейськими.

Нагадаємо:

  • 10 червня о 21:44 у Суворовському районі Одеса по вулиці Академіка Воробйова, 9, загорівся дах одноповерхового корпусу комунального підприємства "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв м.
  • О 23:19 пожежу ліквідували.
  • Загалом підрозділи ДСНС визволили 15 осіб, але 4 з них померли, не приходячи до тями.
  • 6 осіб із отруєнням чадним газом госпіталізували у важкому стані у понеділок, із них 2 особи померли.

Українська правда

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Теми: Одеса пожежа


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