У поліції назвали попередню причину пожежі в психлікарні Одеси
За фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я розпочаті кримінальні провадження.
Про це повідомляє 11 червня офіційний сайт Національної поліції.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Згідно з актом рятувальників, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні.
В рамках розпочатих кримінальних проваджень у адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб вказаного закладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення.
Слідчі провели первинний огляд місця події, опитали свідків з числа персоналу відділення, в якому відбулася пожежа та інших працівників лікарні.
Після ліквідації пожежі слідчо-оперативна група поліції продовжить свою роботу. Наразі місце події охороняється поліцейськими.
Нагадаємо:
- 10 червня о 21:44 у Суворовському районі Одеса по вулиці Академіка Воробйова, 9, загорівся дах одноповерхового корпусу комунального підприємства "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв м.
- О 23:19 пожежу ліквідували.
- Загалом підрозділи ДСНС визволили 15 осіб, але 4 з них померли, не приходячи до тями.
- 6 осіб із отруєнням чадним газом госпіталізували у важкому стані у понеділок, із них 2 особи померли.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua