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В полиции назвали предварительную причину пожара в психбольнице Одессы

Вторник, 11 июня 2019, 11:22
В полиции назвали предварительную причину пожара в психбольнице Одессы
Думская

По факту пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья открыты уголовные производства.

Об этом сообщает 11 июня официальный сайт Национальной полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания – занесение огня извне.

В рамках открытых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которую изымут для тщательного изучения.

Следователи провели первичный осмотр места происшествия, опросили свидетелей из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и других работников больницы.

После ликвидации пожара следственно-оперативная группа полиции продолжит свою работу. Сейчас место происшествия охраняется полицейскими.

Напомним:

  • 10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одесса по улице Академика Воробьева, 9, загорелась крыша одноэтажного корпуса коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 кв м.
  • В 23:19 пожар был ликвидирован.
  • В общем подразделения ГСЧС вывели 15 человек, но 4 из них умерли, не приходя в сознание.
  • 6 человек с отравлением угарным газом госпитализировали в тяжелом состоянии в понедельник, из них 2 человека умерли.

Украинская правда

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Темы: Одессапожар
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