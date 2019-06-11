В полиции назвали предварительную причину пожара в психбольнице Одессы
По факту пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья открыты уголовные производства.
Об этом сообщает 11 июня официальный сайт Национальной полиции.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания – занесение огня извне.
В рамках открытых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которую изымут для тщательного изучения.
Следователи провели первичный осмотр места происшествия, опросили свидетелей из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и других работников больницы.
После ликвидации пожара следственно-оперативная группа полиции продолжит свою работу. Сейчас место происшествия охраняется полицейскими.
Напомним:
- 10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одесса по улице Академика Воробьева, 9, загорелась крыша одноэтажного корпуса коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 кв м.
- В 23:19 пожар был ликвидирован.
- В общем подразделения ГСЧС вывели 15 человек, но 4 из них умерли, не приходя в сознание.
- 6 человек с отравлением угарным газом госпитализировали в тяжелом состоянии в понедельник, из них 2 человека умерли.
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