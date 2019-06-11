В полиции назвали предварительную причину пожара в психбольнице Одессы

По факту пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья открыты уголовные производства.

Об этом сообщает 11 июня официальный сайт Национальной полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания – занесение огня извне.

В рамках открытых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которую изымут для тщательного изучения.

Следователи провели первичный осмотр места происшествия, опросили свидетелей из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и других работников больницы.

После ликвидации пожара следственно-оперативная группа полиции продолжит свою работу. Сейчас место происшествия охраняется полицейскими.

Напомним: