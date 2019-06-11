Побільшало росіян, які хочуть анексії Донбасу – опитування
У Росії зросла до 27% кількість тих, хто хоче, щоб "південний схід України" став частиною їхньої держави.
Про це свідчать результати опитування "Левада-Центру" за травень 2019 року.
У дужках соціологи зазначають, що під "південно-східною Україною" мають на увазі Донецьку і Луганську області.
Таким чином, підтримка "приєднання" до Росії українських територій наблизилась до рівня травня 2014 року, коли вона становила 26%.
Під час досліджень у попередні роки кількість тих, хто "надавав перевагу" такій позиції, була меншою: 21% у 2017 році, 22% у 2016 році, 26% у 2015 році.
Більшим, ніж зараз, відсоток був лише у березні 2014 року. Тоді за анексію "південного сходу" висловились 48% росіян.
Водночас, з травня 2014 року в опитуванні лідирує позиція, що регіон має стати "незалежною державою". У травні 2019 року такої точки зору притримувались 29% респондентів, 5 років тому – 36%.
Ще 17% хочуть, "щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав більшу незалежність від Києва".
Лише 14% росіян вважають, що Донеччина і Луганщина мають бути у складі України на тих самих умовах, які були до початку війни.
13% опитаних сказали, що їм важко відповісти.
Нагадаємо:
- За даними українських соцопитувань, 65% українців вважають Росію агресором, а 27% – протилежної думки.
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