В России выросло до 27% количество тех, кто хочет, чтобы "Юго-Восток Украины стал частью" их государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра" за май 2019 года.

В скобках социологи отмечают, что под "юго-восточной Украиной" подразумевают Донецкую и Луганскую области.

Таким образом, поддержка аннексии украинских территорий приблизилась к уровню мая 2014 года, когда она составляла 26%.

Во время исследований в предыдущие годы количество тех, кто "предпочитал" такую позицию, была меньше: 21% в 2017 году, 22% в 2016 году, 26% в 2015 году.

Больше, чем сейчас, процент был только в марте 2014 года. Тогда за аннексию "Юго-Востока" высказались 48% россиян.

В то же время, с мая 2014 года в опросе лидирует позиция, что регион должен стать "независимым государством". В мае 2019 года такой точки зрения придерживались 29% респондентов, 5 лет назад – 36%.

Еще 17% хотят, "чтобы Юго-Восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева".

Лишь 14% россиян считают, что Донетчина и Луганщина должны быть в составе Украины на тех же условиях, которые были до начала войны.

13% опрошенных сказали, что им трудно ответить.

Напомним: