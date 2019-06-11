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Через сплеск мінувань поліція евакуює десятки тисяч українців

Вівторок, 11 червня 2019, 13:59

Протягом доби правоохоронці евакуювали більше 32 тисяч громадян по всій Україні.

Про це написав перший заступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Він пов’язав велику кількість повідомлень про мінування з тим, що "терористичні угрупування РФ не припиняють спроби дестабілізувати ситуацію в нашій країні".

"За минулу добу до підрозділів поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об`єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську", - написав Аброськін.

"Правоохоронцям прийшлося евакуйовувати більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену. Покидьки просто знущалися на громадянами України", - додав перший заступник.

Аброськін зазначив, що більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з поштового сервісу з присвоєною ІР-адресою,  яка належить ТОВ, що зареєстровано в РФ.

Нагадаємо:

  • У вівторок невідомі повідомили про замінування Конституційного Суду.

Теми: поліціяРосія
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