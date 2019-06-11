Через сплеск мінувань поліція евакуює десятки тисяч українців

Протягом доби правоохоронці евакуювали більше 32 тисяч громадян по всій Україні.

Про це написав перший заступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Він пов’язав велику кількість повідомлень про мінування з тим, що "терористичні угрупування РФ не припиняють спроби дестабілізувати ситуацію в нашій країні".

"За минулу добу до підрозділів поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об`єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську", - написав Аброськін.

"Правоохоронцям прийшлося евакуйовувати більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену. Покидьки просто знущалися на громадянами України", - додав перший заступник.

Аброськін зазначив, що більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з поштового сервісу з присвоєною ІР-адресою, яка належить ТОВ, що зареєстровано в РФ.

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